Llegará a Actopan unidad móvil de expedición de licencias de conducir

La unidad móvil se instalará en la Cabecera Municipal y visitará varios puntos del Municipio, cuya ubicación se dará a conocer en breve, y los pobladores podrán realizar el trámite de renovación, canje o expedición por primera vez ahorrándoles el traslado a las oficinas de la ciudad de Xalapa o alguna más cercana.

La implementación de la unidad móvil itinerante por parte de la SSP surge con la finalidad de llevar los servicios de trámite de licencias de conducir a los lugares del Estado que no cuentan con los Módulos de Expedición.

Para realizar el trámite de Licencia de Conducir, como la más común que es la Tipo C para vehículos particulares que no excedan las 3.5 toneladas, los requisitos solicitados por la DGTE son: Identificación Oficial Original Vigente con Fotografía (INE, Pasaporte, Cédula Profesional, Cartilla del Servicio Militar Nacional), Comprobante de Nacionalidad Original (Acta de nacimiento o CURP), Comprobante de domicilio original vigente no mayor a tres meses (Telmex, Recibo de Agua, CFE, Predial) o Constancia de Residencia firmada y sellada por el Secretario del Ayuntamiento, con vigencia NO mayor a 3 meses.