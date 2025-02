Llegan las cenizas de Paquita la del Barrio a Alto Lucero; el pueblo que la vio la nacer (+Video)

Las cenizas de la cantante Paquita la del Barrio, llegaron a las 11:00 de la mañana a la iglesia "Cristo Rey" donde la misa se programó para las 12:00 del día este miércoles 19 de febrero.

Antes, una camioneta transitó las calles, rodeó parte del pueblo y a su paso se escuchaba que al interior de la unidad color negro, sonaba la canción "Vivo contenta". Sus familiares se notaban con los ojos llorosos y en su mayoría vestidos de color negro en señal de luto.

La canción de Vivo Contenta dice: Amo la experiencia que la vida me ha regalado con el paso de los años. Yo busco crecer a cada instante, cada día que vivo es un peldaño. Yo no me peleo con la edad, la verdad, el tiempo a mí no me preocupa, yo no ando contando calendarios, en eso mi mente no se ocupa.

"Mi madre no sufrió, porque yo estuve en los últimos momentos con ella, es una diva y ella fue para el pueblo, siempre amó al pueblo", dijo Miguel Gerardo Viveros, hijo de la artista Francisca Viveros Barradas.

Agradeció al pueblo por dar a Paquita la del Barrio el éxito que tuvo, "quiero agradecer al pueblo por su amor y por lo que es. Su homenaje es que sigan escuchando su música, es lo que ella siempre hubiera querido".