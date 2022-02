Uno de los departamentos que se encuentra en labor interrumpida, pese a que falta parque vehicular, es Limpia Pública, donde los empleados asignados recorren la cabecera municipal y sus colonias; lo más preocupante de esto es que parte de la población no participa para que se tenga una buen imagen urbana.

A esto se le suma la falta de conciencia en la separación de los residuos, agregando que en parajes como las orillas de las colonias, cerca del río y carreteras se les hace fácil ir a tirar su basura dañando el entorno natural, ocasionando un lamentable contaminación ambiental directa a la flora y fauna.

En su momento, Antonio Rodríguez Navarrete, director de Limpia Pública, invitó a la población a sumar esfuerzos para una buena imagen urbana, así con las unidades y los empleados pudieran agilizar más sus servicios; sin embargo, la cerrazón de parte de la población aún continúa, lo que provoca que pudieran aplicarse las debidas sanciones y que la ciudadanía tome en cuenta que esto les perjudica en sus bolsillos.

Quien sí exhortó a la población en fechas anteriores fue el mismo alcalde de Misantla, Javier Hernández Candanedo, al realizar faena en el tramo carretero Misantla a Martínez de la Torre, que se observó como la vía de comunicación que se encontraba como un verdadero basurero a cielo abierto.

Desde una trasmisión en vivo vía Facebook invitó a tomar placas de las unidades que fueran sorprendidas tirando basura, para aplicarles una sanción, por lo que se espera que en breve esto se dé como un hecho.

Lo que realmente se necesita para la buena imagen urbana en la cabecera municipal, colonias y comunidades es la cooperación de la ciudadanía, no se debe de llegar a una sanción económica, se debe de mover conciencias, hoy más que nunca hace falta que ya no se siga deteriorando el ecosistema, los cambios de clima atípicos, son resultado de la devastación y erosión de los suelos, esto a causa de la mano del hombre, lo que la madre naturaleza está poco a poco cobrando las facturas y esto podría ser contraproducente a nuestras futuras generaciones, pues no existe un verdadero proyecto ambiental que sea aplicado en el municipio de Misantla.