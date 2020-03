Llaman a cuidar el Pico de Orizaba; deforestación es grave

El director del Parque Nacional Pico de Orizaba, Raúl Álvarez Oceguera, aseguró que de un año a la fecha la tala clandestina ha recrudecido, lo que repercutirá en la captación de agua para este año.

Asimismo lamentó que solo dos empresas de la Zona Industrial de Ixtaczoquitlán y Orizaba no aporten para trabajos de conservación en el volcán, que es la principal fábrica generadora de agua, a pesar de que estas operan al cien por ciento con el líquido proveniente de la montaña, entre ellas la Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma-Heineken planta Orizaba.

"Es necesario que las instituciones del orden intervengan porque eso está repercutiendo, se siente mucha cancha libre para los ilícitos, es algo que se debe de atender de una manera coordinada con la Guardia Nacional para desincentivar esto que está iniciando en la zona", dijo.

Puntualizó que la afectación al Parque Nacional es mínima, pero en términos de impacto sí es muy grave porque se están acabando los últimos bosques con los que cuenta el Pico de Orizaba.

"La reforestación está, pero para que está reforestación llegue a ser un bosque van a pasar años, 25 años, entonces lo que ahorita tenemos como ecosistemas funcionales que están brindando los servicios ambientales son los que están en riesgo, entonces el impacto es muy fuerte y es en este municipio (La Perla) y en Calcahualco, en donde está recrudeciéndose la actividad".

Álvarez Oceguera afirmó que la crisis del agua es un tema ambiental global ya que en cualquier estado del país existe el desabasto.

"Es una crisis nacional, ahorita en el norte está el pleito por las aguas del río Bravo, está la cuestión en Sonora de la contaminación que se genera por las actividades mineras, está ahorita también en el sur del uso indiscriminado de los cenotes de la reserva de agua más importante del país y la zona central de Veracruz no es la excepción", dijo.

Detalló que la entidad drena el 30 por ciento del agua del país por toda la ladera a la Sierra del Golfo de México; "pero ahora se ha deteriorado la cubierta forestal de la cuenca, la cuenca es mucho más amplia, mucho más grande que el Parque Nacional y la ciudad de Orizaba, la cuenca empieza en el parque y termina en Puerto de Veracruz".

Asimismo dijo que la deforestación ha generado, por el cambio de usos de suelo para actividades agrícolas, como la siembra de caña y limón, o para uso Industrial, que la temperatura del suelo haya incrementado en dos grados.

"Es decir, el sol pega al suelo y calienta, este emite una radiación y esa radiación lo que está haciendo es dispersar la nubes, la niebla, la humedad que nos viene del Golfo está subiendo cada vez más y ya no está teniendo capacidad la montaña de retenerla y se está yendo".

El director del Parque Nacional Pico de Orizaba señaló que se deben tomar acciones rápidas y coordinadas para restaurar la cuenca del Jamapa y no "cargarle la mano todo" a la Conanp.

"Nosotros estamos haciendo nuestra chamba pero no somos la solución, somos un eslabón de la problemática más grande como lo es el abasto del agua. Falta sensibilización en el sector empresarial, por ejemplo la Cervecería de Orizaba que produce cerveza a base del agua del Parque Nacional no está aportando nada".

Dijo que es lamentable que las grandes empresas no inviertan pues al final "no invierten en nada", puesto que la Conafor les da un recibo deducible de impuestos.

"Sí el agua se acaba es para todos, no nada más para los ciudadanos, sino también para la industria; Orizaba depende del agua, la cervecera, la acerera, no hay manera de producir acero sin agua y la cementera también y nadie apoya".

En cuanto al tema de los incendios forestales dijo que un siniestro acaba con los árboles pero no con el bosque, incluso afirmó que son parte del ecosistema.

"Un incendio no puede acabar con los árboles pero no va acabar con el bosque, y muchas veces ni siquiera acaba con todos los árboles, pero mientras no haya perturbación adicional el bosque se va a recuperar. Para tener un bosque que nos cubra una masa arbolada requerimos de 25 años".