Los anteriores síntomas deben atenderse de manera inmediata a fin de evitar complicaciones que puedan poner en riesgo su vida.

El IMSS en el estado cuenta con atención en nosocomios híbridos en los Hospitales General Regional (HGR) No. 01 de Orizaba, y en los Hospitales General de Zona (HGZ) No. 08 de Córdoba, No. 35 de Cosamaloapan, No. 32 de Minatitlán y No. 36 de Coatzacoalcos, donde además de COVID-19 se atienden otros padecimientos.

En los Módulos de Atención Respiratoria del Seguro Social (MARSS) tanto de las Unidades de Medicina Familiar (UMF), como los macros son para personas con sospecha de COVID-19 con síntomas leves o moderados, es decir que no pongan en riesgo la vida de los derechohabientes.

El IMSS en Veracruz Sur pide a la población no bajar la guardia y seguir respetando todas las medidas de prevención como el uso correcto de cubrebocas (que cubra nariz, boca y barba), el lavado constante de manos con agua y jabón o aplicación de alcohol gel al 70%, tosido o estornudo de etiqueta, sana distancia, evitar aglomeraciones y ventilar lugares cerrados.