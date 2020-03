Llama CROM a empresas tomar medidas por coronavirus

Con el fin de prevenir contagios hacia trabajadores de empresas de servicios, muchas se encuentran atendiendo la higiene de sus vehículos e instruyendo al personal para que no ingrese a los domicilios, lleve cubrebocas y gel antibacterial, señaló el dirigente de la CROM, Alfredo Hernández Ávila.

"Nosotros ayer tuvimos una reunión con la Arrocera Schettino, no hay por qué ocultar las cosas; al final cada empresa tiene que hacer un es esquema distinto por el tema del giro, hay empresas de alto riesgo y por ende cada empresa del tema de servicios, no tanto las industriales, tienen que prever cuál va a ser el mecanismo que van a implementar para que de una u otra manera no les pegue en la producción", expuso.

Hernández Ávila mencionó que cuando la salud del trabajador se merma se afecta la productividad, y hoy lo que menos se quiere es que el personal acuda enfermo a los centros de trabajo y ponga en riesgo la salud de todos.

Citó como ejemplo a Montosa, que al ser una empresa que distribuye agua, refrescos y otras bebidas ha tenido que aplicar medidas de higiene en los camiones, e incluso a los trabajadores que entrega agua de garrafón les prohibieron entrar a los domicilios y revisar el envase, y en cada ruta traen su gel antibacterial y tapabocas.

Reconoció que esto puede implicar un costo para la empresa, pero así lo están asumiendo los empresarios.

Sobre posibles recortes de horario y reducciones de salario que se pudieran dar al interior de las factorías, resaltó que de ser la necesidad de cualquier empresa tendrían, en primer término, que hacérselos saber a los secretarios generales de cada una de las empresas y posteriormente llegar a un acuerdo.