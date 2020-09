Lirio en más de 5 kilómetros frena labores de pesca

Mas de cinco kilómetros de lirio acuático están frenando las labores de pesca de camaron y la mojarra en el río Calzadas, Colorado y laguna del Tepache, así lo afirmó el representante del consejo de vigilancia de la cooperativa del kilómetro 14, Gerardo Ramos Machucho.

"Mientras no baje el resumo lo que nosotros llamamos a la creciente, no se va y no se puede trabajar en toda la zona, cuando baja la marra se aprieta el pantano se tapa con el mismo lirio de orilla a orilla ya es imposible pasar", sostuvo el pescador.

Mencionó que entre sus mismos compañeros tratan de ir abriendo paso para entrar a esa área y pescar lo de temporada, la mojarra tilapia, el róbalo y el camarón langostino, sin embargo es poco lo que avanzan debido a que el lirio es muy pesado.

Ramos Machucho aseveró que el taponeo por el lirio se registra entre los meses de junio y septiembre todos los años, viéndose afectados por lo menos de esa cooperativa 41 pescadores.

El representante del consejo de vigilancia afirmó también que hasta ahora han recibido el apoyo de 7 mil 200 pesos por la veda robalo y también está semana la capitanía de puerto comenzó con las revisiones de los equipos necesarios que exige la Secretaria de Marina y lo que la tenencia de embarcaciones.