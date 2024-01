´Lidercillos´ movilizan a transportistas ante operativos en zona centro: gobernador

Después de la protesta de taxistas en la zona centro en contra de presuntos abusos del Transporte Público del Estado, el gobernador Cuitláhuac García señaló que podría haber "lidercillos" entre los transportistas, relacionados con un grupo de la delincuencia que tendría el control de una empresa de grúas en Córdoba.

Al respecto, el mandatario reiteró que tienen la sospecha de que una empresa dedicada al servicio de arrastre de vehículos en la zona es operada por la delincuencia organizada, de ahí que instruyó un operativo especial en la región.

Sin embargo, este martes taxistas bloquearon diversos puntos de la zona centro en una protesta contra la Secretaría de Seguridad Pública y la Dirección de Transporte del Estado, denunciando presuntos abusos.

Los transportistas acusan cobros indebidos por parte del personal de Transporte Público; sin embargo, el gobernador señaló que un "lidercillo" estaría movilizando a los transportistas, situación que tendrá que investigarse.

Al respecto, García Jiménez negó que el operativo sea en contra de los taxistas; sin embargo, subrayó que no se permitirá que los ruleteros ni los grueros afecten a la ciudadanía.

"No vamos a permitir que atenten en contra de la ciudadanía. Yo convoco a la población que se está manifestando a dialogar para que se enteren de qué se trata. No es un operativo contra taxistas, no es un operativo contra la ciudadanía.

"Es un operativo de seguridad ciudadana contra estas grúas que sospechamos están manejadas por un grupo delictivo y hoy me extraña que unos taxistas, unos cuantos nada más, hayan hecho esta acción", declaró García Jiménez.

PIDE LIBERAR VÍAS

García Jiménez pidió liberar las vías bloqueadas en distintos municipios de las Altas Montañas, reiterando que un grupo delictivo maneja estas grúas y buscan acabar con excesos que afectan a la ciudadanía

"Que no los engañen, que no los involucren a quien está manifestándose, vamos a revisar qué lidercillo es el que le está haciendo eco a este grupo delictivo.

"No es un operativo en contra de los taxis, es un operativo que instruí para que las grúas dejen de hacer negocios y abusos que hicieron durante diciembre.

"Cambiamos al personal que estaba ahí y tenemos nuevo personal y vamos a darle la confianza y vamos a ir tras este grupo delictivo que mueve estas grúas y vamos a investigar si tienen alguna relación con algún lidercillo de estos taxis que se movilizaron".

García Jiménez pidió a los taxistas de la región de Orizaba, Córdoba, Río Blanco, Nogales, Amatlán de los Reyes y Fortín, así como a la ciudadanía, no involucrarse en esta situación.

Foto: Carol Suárez // Imagen del Golfo

Este martes el mandatario participó en una ceremonia para la entrega de equipamiento a 40 municipios con recursos del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, evento al que acudieron autoridades de los tres poderes, así como alcaldes.