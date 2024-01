Legisladores del PAN se suman a Rocío Nahle

La precandidata única a la gubernatura de Morena, PT, Partido Verde y Fuerza por México en Veracruz, Rocío Nahle, sigue sumando adeptos de otros partidos políticos de oposición como Hugo González Saavedra quien también presentó hace unos meses su renuncia al grupo legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) en la LXVI Legislatura y hoy se une formalmente al proyecto de la aspirante morenista.

Afirmó Nahle García, "inclusión y unidad, todo aquel que desee integrarse a Morena es bienvenido si es para trabajar por los apostolados de la 4T: no mentir, no robar, no traicionar", expuso.

En Paso del Macho, Nahle García le dio la bienvenida y lanzó un mensaje de apertura para aquellos que están convencidos de que este movimiento debe continuar por el bien de México y el de Veracruz.

Destacó que este movimiento crece con simpatizantes de que se tiene que seguir engrosando porque "la revolución de conciencias no debe detenerse".