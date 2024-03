Le falta dignidad a Héctor Yunes para defender a Winckler: Javier Duarte

El ex gobernador Javier Duarte de Ochoa arremetió nuevamente en contra de su ex compañero de partido, el ex senador Héctor Yunes Landa, de quien consideró, le hace falta memoria y dignidad, para tomar una posición de defensa del ex fiscal general del Estado, Jorge Winckler Ortíz.

A través de sus redes sociales, Duarte de Ochoa escribió "Es increíble que @hectoryuneslanda ahora salga a defender a Winckler, ¿Hasta dónde llega la falta de memoria y dignidad de los supuestos priístas?".

Resaltó que se encuentra toralmente acreditado, que el exfiscal (actualmente recluido en el penal de Pacho Viejo) por instrucciones del entonces gobernador Miguel Ángel Yunes Linares torturó y fabricó pruebas en contra de sus enemigos políticos.

Javier Duarte precisó que existen recomendaciones por tortura de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Veracruz, las cuales reúnen todos los estándares internacionales, incluido el protocolo de Estambul, que dan cuenta de ello.

Por ello, pidió a quien fuera su colaborador durante su sexenio, no confundir la gimnasia con la magnesia.

"En algo estoy de acuerdo contigo y es que es una afrenta para la sociedad que exservidores públicos sean propietarios de mansiones en esa exclusiva zona de Veracruz, como es el caso de tus parientes, el pederasta Miguel Ángel Yunes y sus vástagos, ¿De esos no dices nada? NoTienesVergüenza", agregó.