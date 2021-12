lanza_cgj_tercera_llamada_a_alcaldes_electos:_no_se_dejen_enredar_por_delincuencia

"Cuiden que no los enrede la delincuencia organizada, no se reúnan con ellos, no acepten imposiciones, porque luego les exigen al tesorero, al director de Policía, al director de obras y que los servicios los hagan con las empresas que ellos tienen".

Incluso, les pidió mirar las consecuencias, porque los van a enredar y aquí no va a haber ningún tipo de consideración; independientemente del partido al que pertenezcan. "Tercera llamada, porque ya la había hecho y fui muy específico".

El mandatario dejó claro que este Gobierno no anima la perversidad; al contrario, la combate, mientras reconoció el trabajo de la Fiscalía General del Estado porque no actúa bajo criterios político-partidistas ni observa tiempos electorales, sino que actúa en el momento que corresponde con apego a Derecho.