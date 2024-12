La Reforma, comunidad en Misantla bajo constante lucha por pésimas condiciones carreteras

Enclavada al norte del municipio de Misantla, La Reforma es una pequeña comunidad lucha día a día contra las adversidades que representa la falta de infraestructura básica, uno de sus principales desafíos es la carretera que conecta a La Reforma con las localidades vecinas, un tramo que sigue siendo de terracería, lleno de baches y prácticamente intransitable durante la temporada de lluvias.

El mal estado del camino no es solo una incomodidad; es un obstáculo para el desarrollo. Agricultores y comerciantes locales enfrentan dificultades para transportar sus productos, lo que afecta la economía familiar, además, el acceso a servicios de emergencia, como ambulancias o bomberos, se ve limitado, poniendo en riesgo la vida de los habitantes en situaciones críticas.

La situación de La Reforma no es única en Misantla, donde varias comunidades rurales enfrentan problemáticas similares, sin embargo, la fuerza de los habitantes y el liderazgo de personas como Araceli mantienen viva la esperanza de que el cambio llegará.

"Es una lucha constante, pero nuestra gente no se rinde, sabemos que no es fácil, pero seguimos adelante, porque todos queremos un futuro mejor para nuestros hijos", agrega Araceli, con un tono que refleja la resiliencia de una comunidad que no pierde la fe.