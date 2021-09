Estévez Gamboa recordó que les están pidiendo a los transportistas que no se les suba esa gente a los camiones, pero si este sector no tiene el beneficio de la seguridad a nivel nacional en las carreteras tampoco van a ponerse con 15 o 20 haitianos para no dejarlos subir a los vehículos.

Consideró que es un llamado absurdo el que se hace en ese sentido, pues si ni el gobierno puede controlar la entrada de personas de manera ilegal al país ni mucho menos la inseguridad, no les puedes pedir a los transportistas que hagan lo que ellos no pueden.

Agregó que es triste ver las golpizas que les dan, porque diariamente ven cómo agreden los elementos policiacos a los hombres, mujeres embarazadas y niños migrantes.

El dirigente de la ANTAC agregó que entienden que estas personas no vienen por gusto a México ni a vacacionar, simplemente buscan llegar al vecino país del norte para mejorar sus condiciones de vida.

"Es muy difícil, no podemos batallar con todo mundo y ahora menos ser agentes de migración, nosotros nos dedicamos a manejar", apuntó.