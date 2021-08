El obispo de la Diócesis de Orizaba , Eduardo Cervantes Merino , destacó que los periodistas tienen un papel muy importante para informar a la población, así como para cuestionar y criticar a la autoridad cuando no se hacen bien las cosas, por lo que la ley , que debe proteger a todas las personas, debe hacerlo especialmente con quienes trabajan en este ámbito.

"Los periodistas hacen una labor maravillosa de crear la comunicación, pero no solo eso, sino que nos van creando criterios para entender los acontecimientos que van sucediendo y también, por qué no, cuestionar cuando las cosas no se están haciendo bien", expresó.

Monseñor Cervantes Merino indicó que sin las críticas sanas y objetivas que hacen los medios de comunicación, todas las personas que están al servicio de la comunidad pueden tener el peligro de desvincularse sin tener quien esté marcado no sólo los aciertos, sino también los errores en el caminar de las responsabilidades.

Señaló que cuando los periodistas insisten en algunos puntos esto puede molestar a quienes han actuado mal o con dolo y es cuando sucede lo que se ha visto y que pone a México como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.

Consideró que el problema aquí ha sido la impunidad, por lo que se tiene que aplicar la ley para cuidar a todas las personas y especialmente a quienes trabajan en este ámbito.

El obispo de la Diócesis de Orizaba recordó que existen leyes y hay que aplicarlas para que prevalezca el Estado de Derecho, de manera que quien cometa un delito, sea sancionado.