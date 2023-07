"La inseguridad lastima a la gente, son necesarios mejores resultados": coordinador estatal PT

El coordinador estatal del Partido del Trabajo, Vicente Aguilar Aguilar, reconoció que el tema de la inseguridad está lastimando mucho a la gente, por lo que es necesario que haya mejores resultados.

"Yo creo que el gobernador ha hecho un gran esfuerzo, pero no le ha alcanzado, hay que ir a atacar más, con un mejor método"

Expresó.

Aguilar Aguilar indicó que siempre se ha expresado que es necesario empatar a las autoridades de los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad para lograr dar resultados.

Destacó que la inseguridad está lacerando mucho al pueblo, por lo que es necesario que entre las autoridades de los tres niveles haya un buen acuerdo en un mejor método de combate a la inseguridad y en donde el Ejército y la Marina entren con la parte de la inteligencia.

Mencionó que hasta ahora no se ve ese enfoque, no hay investigaciones, y en esta región, como en muchas de Veracruz, no se ve esa autoridad competente luchando contra la delincuencia.

Señaló que el combate a la delincuencia es un tema de seguridad, por lo que no debe ser la sociedad la que se tenga que estar armando ni enfrentándose a los cárteles, porque eso le corresponde a las policías, que son las que tienen que brindar seguridad a la población.

Agregó que también se debe atender la prevención del delito, pues si sólo se quiere atacar la inseguridad sin atender la prevención del delito, "ya tenemos problemas".

El coordinador estatal del PT realizó una gira de trabajo por la zona centro para tomar protesta a los integrantes de los comités municipales como parte de la preparación de este partido para el 2024.