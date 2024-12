La discapacidad no limita a Tere, conocida comerciante en Poza Rica

Ser una persona con discapacidad motriz en sus extremidades izquierdas no ha limitado a Teresa Santiago Salas que diariamente recorre calles de Poza Rica en donde señala ha encontrado oportunidad para obtener ingresos con la venta de dulces.

Se ha convertido en una de las vendedoras populares con más aprecio entre la ciudadanía que señala admiran sus ganas de salir adelante pese a lo que creen podría limitarla.

A los nueve años, indica, sufrió una embolia que atribuye a un coraje y emoción fuerte que vivió y le dejó como secuela las lesiones que la dejaron con la discapacidad.

Su peculiar grito "chicleeees, paletas, cigarros, aguaaaa" destaca entre el bullicio de las calles que recorre con un carro de supermercado adaptado como su puesto y con el que avisa a sus clientes de su llegada.

Emma Martínez, es una de sus clientas, y considera que Tere es un ejemplo de vida, sobre todo porque ha sacado adelante también a su hija de 9 años de edad que en sus horas libres la acompaña antes de acudir a sus clases.

"Este es el ejemplo de ella, es el ejemplo dar su nombre y que como te dijera no se desanimen no se la palabra vulgar no se achicopalen que adelante que le echen ganas porque todo se puede en esta vida", expresó la señora Emma.