"Juzgar no es cualquier cosa, no basta con que sean abogados": Jueza Angélica Sánchez

Para la jueza Angélica Sánchez Hernández, la reforma judicial recién aprobada en Veracruz, no garantiza el piso parejo para los aspirantes, y estimó que el oficialismo logrará imponer a sus candidatos a juez y magistrados en la elección del próximo mes de junio.

Ante este panorama, dijo no saber aún, si está interesada en participar en el proceso electoral judicial, porque no ve el puso parejo.

"Las personas que aspiren a un cargo judicial, no pueden ser improvisadas, y desgraciadamente esto se está advirtiendo, porque juzgar no es cualquier cosa, no basta con que sean abogados", expresó.

Angélica Sánchez Hernández señaló que ella ha notado que muchas de las personas que aspiran a participar tanto en la elección judicial federal como la local, son personas que no tienen experiencia para juzgar, y lamentó que sean parte de dicho proceso.

Frente a esta situación, estimó que si el piso no está parejo, el oficialismo logrará imponer a sus candidatos, lo cual no es bueno ni para el Poder Judicial Federal, como tampoco para el de todas las entidades del país.

"La carrera judicial se debe respetar, no se puede improvisar bajo ocurrencias, deben ser conocedores del derecho", añadió.