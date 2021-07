'Justicia social, aplicación de vacuna vs covid para 18 años, en pueblos originarios'

"Ahorita vamos a ir a la Sierra de Zongolica, específicamente al municipio de Texhuacan y Tequila, donde estamos vacunando ya de una forma que le llamamos "universal", ya entramos a vacunar a personas de 18 años en adelante y la gente está acudiendo, la gente ya encontró que la vacuna es el método preventivo más eficaz", dijo.

Puntualizó que se está priorizando a estas comunidades de pueblos originarios, ya que es más difícil de llegar y aseguró que este plan va respaldado y acompañado por la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina Armada de México.

"Vamos a acelerar la vacunación en 100 municipios del estado de Veracruz, este plan de vacunación universal, vamos a empezar en estos próximos días con la vacuna Cansino, qué es unidosis de una sola aplicación, entonces la idea es agarrar todos los de 18 (años) en adelante y rezagos para que todos estén vacunados para antes del mes de octubre".

Reiteró que la vacunación en pueblos originarios es por cuestiones de logística y de justicia social., "Esto está haciendo que avancemos, además de que es un acto de justicia porque la gente de allá cuando se enferma es más difícil su atención médica en comparación con acá en la ciudad donde hay todo y hay más oportunidades de atenderse".

El funcionario federal anunció que la vacunación va avanzando y ello estará ayudando a prepararse para el regreso a clases presenciales.

"Esto es parte de superar la crisis sanitaria que tenemos en el país, por ello estamos pensando que para finales de agosto, y de acuerdo a estos nuevos semáforos epidemiológicos muy responsablemente los padres de familia, los maestros y la comunidad escolar puede tomar la decisión ya de regresar a clases presenciales".

Afirmó que el Gobierno Federal prepara las condiciones para trabajar con el programa "la escuela es nuestra", el cual tiene la finalidad de apoyar para qué sirvan las escuelas, principalmente en hidrosanitarios para que no falte el agua por las medidas higiénicas que se tienen que aplicar.

Subrayó que la Secretaría del Bienestar está trabajando y dedicada para crear las condiciones necesarias y que en un acto de voluntad consciente de los padres de familia y maestros, ya se regrese a clases presenciales porque ya es más el daño de no tener clases presenciales.

Ladrón de Guevara señalo que el compromiso del Gobierno de la República, es que todos los mayores de 18 años en adelante estén vacunados para el mes de octubre, lo cual se cumplirá con este aceleramiento.

Cuestionado sobre la preocupación de los padres ya que sus hijos no han sido vacunados, el Delegado Federal de Programas del Bienestar, dijo que se conoce que existen más de 100 niños enfermos por Covid-19, entre ellos el hijo del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, pero debido a que la vacuna por cuestiones éticas no se experimentó con menores de 18 años, no existe una vacuna para ellos.

"No hay una vacuna para los menores de 18 años, porque no era la enfermedad de ellos, hay que entender que la vacuna es un método preventivo y los grupos experimentales fueron mayores de 18 años, por eso no hay vacuna orientada a los menores, instinto con otras enfermedades como el sarampión y etcétera. Ahorita estamos concentrados en 18 en adelante y acabamos en octubre y ya después ya se verá por parte de los especialistas y científicos".