Justicia para Pablo y respeto hacia los jóvenes, exigen estudiantes en Orizaba (´+VIDEO )

Solicitando justicia y la buena actuación de las Policías Municipales y Estatales, ya que su principal y único encargo que tienen, es el de cuidar a la ciudadanía, jóvenes universitarios y compañeros de Pablo, asesinado el pasado viernes por un elemento de la Policía Municipal de Fortín, éste día protestaron y caminaron en calles de la Colonia Centro, de Orizaba.

En punto del mediodía de este miércoles, los mas de veinte jóvenes se concentraron en el kiosco del parque Castillo para posteriormente manifestarse y salir caminando por las principales calles de la ciudad de Orizaba.

Los jóvenes dieron lectura a un posicionamiento el cual señalaba: "A los amigos que han hecho posible que el caso de Pablo se visibilice cada vez más, de igual manera agradecemos a los representantes que vinieron el día de hoy de diferentes universidades así como sus amigos que hoy representan la voz de Pablo".

Confirmaron que afortunadamente el caso de Pablo va avanzando y consideran que va por buen camino., "Pero de igual manera pedimos a todos los involucrados que han llevado ante la justicia ya que no solamente fue el que accionó el arma en contra de la vida de Pablo, sino hay que ver más allá de ello".

Así mismo pidieron a las autoridades de las Policías Municipales y Estatales, encargadas de cuidar a la ciudadanía en general o en este caso los jóvenes, se conduzcan con rectitud y responsabilidad.

"Me gustaría hacer un llamado de atención a todas las autoridades a los comandantes, a los jefes de policía nosotros no somos sus enemigos ni ustedes son los nuestros, nosotros solamente queremos ser cuidados, queremos poder salir libres a las calles, queremos ser libres no estar muertos. Confiamos y tenemos fe en que aún existen buenos policías, y a sus policías me gustaría pedirles que si ven un compañero accionando mal que no están siguiendo algún protocolo que por favor le llame la atención porque el no hacerlo le costó la vida hoy a nuestro amigo Pablo, quien solamente tenía 19 años así como fue Pablo puede ser cualquier otro tu hermano, su hijo, tu compañero qué más quisiera hoy que estar estudiando con Pablo en la Universidad y esperándolo para irnos en el pasaje juntos pero hoy no estamos todos hoy nos arrebataron a Pablo".

Agregaron: "Pablo no solo era un estudiante, Pablo era un hijo, un hermano, un amigo, un novio y un futuro ingeniero químico, una promesa para el box, hoy Orizaba está a tiempo de que la historia no se repita, hoy fue Pablo mañana quién más".