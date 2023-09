Justicia federal ha intentado liberar a exfiscal de Veracruz, Jorge ´N´, acusa SSPC

El subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, expresó su preocupación por la liberación de presuntos autores de delitos graves debido a la "falta de criterios homologados".

Además, señaló un caso específico en el que un funcionario de la justicia federal intentó liberar al exfiscal general de Veracruz, Jorge "N", quien enfrenta acusaciones por delitos graves.

Rodríguez Bucio presentó su informe "Cero Impunidad" durante una conferencia matutina en Palacio Nacional, donde destacó la problemática en torno a las decisiones judiciales que han resultado en la liberación de presuntos delincuentes.

En particular, hizo referencia al juez de control Gustavo Stivalet Sedas, quien ha emitido 27 resoluciones, de las cuales 5 han decretado la ilegal detención y 20 han negado la vinculación a proceso de los imputados, incluso otorgando dos sentencias absolutorias.

El subsecretario enfatizó que el juez Stivalet Sedas ha dictado resoluciones desfavorables en casos relacionados con el tráfico ilícito de personas migrantes, alegando la falta de criterios homologados.

En algunos de estos casos, el juez ha sostenido que no se ha demostrado la existencia de una conducta lucrativa, ya que no se ha asegurado numerario. En otros casos, incluso cuando existe evidencia de dinero asegurado, el juez argumenta que esto no es suficiente para mantener a los imputados en prisión preventiva.

"Ha dictado diversas resoluciones adversas en delitos por tráfico ilícito de personas migrantes sin tener un criterio homologado", dijo.

QUISIERON LIBERAR A JORGE "N"

Respecto al caso de Jorge "N", Rodríguez Bucio informó que actualmente se encuentra vinculado a proceso con prisión preventiva justificada por los delitos de secuestro y desaparición forzada.

Sin embargo, señaló que el secretario encargado del despacho del juzgado decimoséptimo de distrito, Andrés Rossel Martínez, concedió una suspensión provisional para poner fin a la prisión preventiva, alegando que esta medida era contraria a los tratados internacionales, según el amparo 751/2023.

El subsecretario de Seguridad Pública destacó que, en este caso, el encargado de despacho, Rossel Martínez, intentó liberar a Jorge "N", a pesar de la gravedad de los delitos por los que se le investiga.

Sin embargo, el juez de control encargado del proceso penal decidió mantener la prisión preventiva justificada.