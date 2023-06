Jueza rompe el silencio y revela que la obligaron a disparar arma en Xalapa (+Video)

La jueza Angélica Sánchez narró cómo fue detenida en Veracruz con tortura física y psicológica: "me hicieron disparar un arma dentro el cuartel de San José donde me tuvieron privada de mi libertad y me hicieron firmar documentos". #Telefórmula con @lopezdoriga pic.twitter.com/zHrwnmFNrh