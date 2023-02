Juez reprocha mala integración de carpetas de investigación

La mala integración de las carpetas de investigación es lo que provoca que se tenga que liberar a presuntos delincuentes, situación que causa molestia en las víctimas, indicó Saray Hernández Pérez, juez de control en Orizaba.

Señaló que como jueces, ellos son los que determinan si una persona es vinculada a proceso o no o si se les dicta una condena o no, pero eso es algo que no sólo depende de ellos.

“Valoramos pruebas, escuchamos argumentos de cada uno de los operadores jurídicos e incluso los propios acusados y víctimas que tienen uso de la voz en la ausencia”, mencionó.

Hernández Pérez recordó que el nuevo sistema penal acusatorio permite que las partes involucradas estén presentes en las audiencias y puedan conocer así cuáles son los argumentos y pruebas que aportan los abogados.

Consideró que esto es bueno, porque se dejan atrás prácticas añejas en las que se hablaba de situaciones que pudieran ser corrupción, pero ahora las partes pueden ver que los jueces actúan con base en las pruebas que les son presentadas.

La jueza opinó que por la forma en que se llevan a cabo los juicios el nuevo sistema penal funciona bien, por lo que no está de acuerdo con quienes opinan que no sirve, pues se actúa con claridad y las decisiones se toman con base en los datos y medios de prueba o pruebas que aporta la Fiscalía para demostrar sus hipótesis.