Juez que perdonó a Yunes ya ha liberado delincuentes

El juez federal del Juzgado Segundo con residencia en Xalapa Gustavo Stivalet Sedas ya sido exhibido en las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, como un juez que libera delincuentes.

Dicho juzgador, fue el mismo que primero decidió perdonar al ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares para no vincularlo a proceso por el fraude de más de mil millones de pesos del sistema estatal de videovigilancia, y apenas hace unos días validó que el ex mandatario sufrió un derrame cerebral para no asistir a una audiencia donde lo requería la Fiscalía General de la República.

El pasado 5 de septiembre de 2023, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio, presentó los resultados del programa Cero Impunidad en el periodo 24 de agosto al 04 de septiembre de dicho año, donde exhibió los casos de dos jueces veracruzanos cuyas resoluciones presuntamente favorecen a delincuentes.

Resaltó el caso del Juez de Control Federal Gustavo Stivalet Sedas quien, de 27 resoluciones, en 5 ha decretado ilegal la detención; en 20, la no vinculación a proceso, emitiendo dos sentencias absolutorias.

De igual forma fue exhibido por dictar también diversas resoluciones adversas en delitos por tráfico ilícito de personas migrantes, sin tener un criterio homologado.

En algunos casos Gustavo Stivalet consideró que no se acreditó la conducta lucrativa, por no asegurarse numerario, y en los casos en que sí existe aseguramiento de numerario señala que esto no fue suficiente.

Dicho juzgador convalidó el justificante médico, mediante el cual el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares manifestó tener "un derrame cerebral", razón por la cual el pasado 12 de marzo de 2024 no asistió a una audiencia para hacer frente al fraude del sistema de videovigilancia.

Sin embargo, el propio Yunes Linares presumió estar paseando en las playas de Veracruz, así como correr un medio maratón, situación que cualquier persona con un derrama cerebral no habría podido hacerlo.