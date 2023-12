Jóvenes de Veracruz 'escapan' del campo por falta de oportunidades

Ante los exiguos ingresos que genera el campo y las condiciones tan complicadas que hay hoy en día, los jóvenes prefieren emigrar para intentar obtener mayores recursos económicos, señaló Ramón Pino Méndez, presidente del Consejo Veracruzano de Productores de Maíz.

Indicó que lamentablemente, de seguir las cosas como hasta ahora, la agricultura tiende a desaparecer, pues los muchachos ya no desean continuar con esta actividad por cómo ven la situación.

Comentó que muchos optan por irse a estados del norte del país o a Estados Unidos para poder obtener mayores ingresos y lograr una vida mejor.

APOYOS NO AMINORAN MIGRACIÓN

Señaló que a pesar de los apoyos federales que hay para los jóvenes, no se ha podido aminorar la crisis que se está enfrentando y no se logra arraigarlos para que se queden.

"Los jóvenes siguen abandonando el campo y se van a Estados Unidos, porque aún con los apoyos que hay no se termina de paliar la crisis tan fuerte que se está sintiendo", apuntó.

El representante de los productores de maíz de Veracruz recordó que no hay apoyos para que los campesinos puedan continuar con sus siembras y a eso se le suman las afectaciones climáticas que se llegan a tener por el calentamiento global.

Indicó que a la fecha no hay apoyo para ningún sector, porque a los productores de caña se les dan 6 mil pesos con año, cuando para cultivar una hectárea de caña se requiere de más de 40 mil pesos.

Pino Méndez señaló que no hay seguros catastróficos, no hay apoyo para créditos, por lo que hay algunos productores que aunque quieran, ya no pueden volver a sembrar.