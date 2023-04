'¡Soy inocente!'; joven de Ixhuatlan del Sureste afirma no haber robado ningún celular

El joven Pedro Alberto Santiago Santiago aclaró que no robo ningún celular, y lo han inculpado injustamente al presentar pruebas falsas, presuntamente en contubernio con autoridades judiciales.

A finales del año pasado fue cuando recibió un primer citatorio de la fiscalía del municipio de Nanchital, a cargo de la licenciada Esperanza Gonzales, después de que lo señalaran del robo de este equipo Motorola Edge, con un precio de 11 mil pesos.

El denunciante Sergio "N" señalo que fue una persona identificada como Jorge Luis "N" habría robado el celular.

En los siguientes citatorios acudió a la fiscalía para tratar de aclarar que no había cometido ningún delito, ni tampoco había adquirido este teléfono móvil.

Incluso Jorge Luis "N" a quien en un principio lo culpaban del robo, no se presentó en los siguientes citatorios.

Con el rumbo del proceso, fue presentada como única prueba, una conversación de Whastapp, en el que supuestamente se conversa por la venta de este equipo.

Una testigo de nombre Paola es quien habría declaró que Pedro es quien robo el celular al tener una plática con Jorge Luis sobre la compra de este teléfono, pagando primero mil pesos, y al siguiente día otros 3 mil pesos.

"Con esas palabras y con unas imágenes que cualquier puede hackearlo o hacerlo, son imágenes de Whastapp, se me hace tan injusto, tan ilegal, no se vale, cuando yo no robe nada"

Con el paso de los meses recibió un citatorio de la fiscalía de Coatzacoalcos, y tuvo que conseguir un abogado, para que lo defendiera en su caso.

Sin embargo, durante las diligencias judiciales, tampoco se presentó el denunciante, quien solamente fue representado por la fiscal de Nanchital.

Florencio "N", el juez que hace unos días fue detenido en la capital del estado por el presunto delito de cohecho, tomaría el caso después de que avanzo el proceso judicial, y le dijo que este tendría una duración de dos meses, sin embargo, se ha prolongado más tiempo.

Con las únicas pruebas que presento la fiscalía a Pedro lo culparon de este robo, lo que le ha generado más gastos, porque tuvo que tramitar un amparo para evitar ser encarcelado y enfrentar su proceso en libertad.

Dentro de este entramado judicial aseguró que fue hostigado por la fiscal de Nanchital, por lo que decidió presentar una denuncia en la Comisión de Derechos Humanos, pero no se lo aceptaron.

Por último, pidió a la fiscalía general que examine el expediente 803/2022 y se revisen de nueva cuenta todas las pruebas, porque afirma que es inocente.