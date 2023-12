Jorge y su hijo alegran con su danzan el centro de Poza Rica

El zapateado jarocho decora el bullicio del centro de Poza Rica, en donde el bailarín de danza folclórica, Jorge Casados Vásquez y su hijo Dennis Odín Casados Luna llevan su talento para alegrar a la población en esta temporada.

La esquina de la Calle 4 Oriente y la avenida Heriberto Kehoe Vincent se convirtió en esta ocasión en el escenario de estos artistas de la danza.

Sustento en la pandemia

Durante esta temporada de fin de año, estarán mostrando su talento en diferentes calles del centro de la ciudad.

"Cuando fue la pandemia realmente fue mi sustento porque se cerró la academia, dejé de dar clases en las escuelas donde ya laboraba y después se volvió parte de mí; la gente aquí ya nos conoce", expresó Jorge Casados.

Quienes así lo desean, realizan una aportación voluntaria como muestra de la admiración a los artistas.

"Representa mi felicidad, me encanta bailar, desde muy pequeño mi papá me enseñó esto y me encantó", resaltó el joven Dennis Odín.

Es en períodos vacacionales cuando Jorge y su hijo pueden ausentarse de sus actividades cotidianas y dedicarse más a su pasión, que es bailar.