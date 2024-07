Javier Duarte compara a Yunes Márquez con "Al Capone"

El ex gobernador Javier Duarte de Ochoa comparó al senador electo panista Miguel Ángel Yunes Márquez, con el famoso mafioso italoamericano, Al Capone.

La comparación la basó, en que a Al Capone lo detuvieron por un delito fiscal ante la imposibilidad de enjuiciarlo por los abominables crímenes que cometió, mientras que a Yunes Márquez a pesar de su ostentosa vida financiada con recursos públicos lo van a encerrar por el delito de fraude procesal debido a la red de impunidad que toda su familia ha construido con el paso de los años.

El ex mandatario veracruzano, una vez más reapareció, a través de las redes sociales, donde le pidió al panista dejarse de hacer la víctima y enfrente a la justicia veracruzana, en particular con los mismos jueces y fiscales que colaboraron con su papá, el también ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

En su mensa publicado en la cuenta de Twitter, expresó "Y contestando a la crítica que le hace al Poder Judicial del estado y a la @FGE_Veracruz , éstas no son iguales a las que existieron en el bienio de su papá el pederasta @YoconYunes".

Precisó que hoy en día no se torturó nadie, ni se fabricaron pruebas para poder obtener una orden de aprehensión en su contra, como si se hizo cuando Jorge Winckler Ortíz estuvo al frente de la Fiscalía General del Estado y Edel Álvarez Peña al frente del Poder Judicial de Veracruz.