Responde Javier Duarte a Tojil; ´mi caso se sustenta en mentiras´

El exgobernador Javier Duarte de Ochoa consideró que el caso en su contra, por el cual paga una condena de nueve años de prisión, acusado de desvío de recursos y asociación delictuosa, se basa en "mentiras".

Esto lo comentó en alusión al fallo que tuvo la organización Tojil, para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos notificara al Gobierno de México el inicio del trámite para la admisión de un caso en su contra por posibles violaciones a los derechos humanos al negar la participación de las víctimas de corrupción.

A esto, el exgobernador veracruzano manifestó mucho respeto a dicha organización no gubernamental.

"Están en todo su derecho de hacer lo que sus integrantes consideren adecuado de conformidad a sus intereses; sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el máximo tribunal de este país ya desechó su pretensión que iba en este mismo sentido", expresó.

'No me incomoda; demostrará las mentiras en mi caso'

A través de sus redes sociales, Duarte de Ochoa indicó que es su interés dejar en claro que a él no le incomoda en lo más mínimo que dicha organización no gubernamental participe en la revisión de su caso.

"A mí no me incomoda en lo más mínimo que sigan insistiendo en este tema, por el contrario, me da la oportunidad de demostrar las mentiras en las que está sustentado mi caso", agregó.

Cabe precisar que dicha organización acusó en su momento que el exgobernador de Veracruz pagó sobornos para que le disminuyeran su condena a sólo nueve años; tal colectivo quiso participar como víctima de la corrupción de Javier Duarte y se les negó.

En un comunicado, Tojil señaló que, a partir de esta notificación, el Gobierno de México cuenta con un plazo de tres meses para responder y con ello la Comisión pueda determinar la admisión final del caso.