"Mi accidente fue el 3 de abril de la administración anterior y la verdad no se me está apoyando con mis quincenas ni con servicio médico. La otra vez lo fui a buscar y no me quiso escuchar, me comentó que tenía otras personas que atender y yo requiero que me escuche para solucionar mi situación. Estoy discapacitado, perdí mi pierna derecha, derivado al accidente por el aplastamiento del carro de basura 09", señaló.

El ex trabajador municipal recordó que trataron de ocultar el accidente, que se registró en su horario laboral, pidiendo que informaran que esto había sido provocado por un particular y con ello deslindarse del problema; pero, con fotografías en mano, mostró que la unidad número 09 de Limpia Pública fue la responsable del hecho.

"El accidente fue como a las 4:00 de la tarde, laborando en el carro de basura en la recolección, el chofer prácticamente no se dio cuenta que estaba, por la manipulación de los espejos no me vio, las llantas de atrás me aplastaron el pie derecho y parte de ambos pies se puede decir.



"Tengo lesiones en lo que es la médula espinal, desviación de coxis, tengo prácticamente tornillos en este pie (izquierdo) que se me hizo la reconstrucción y prácticamente este pie (derecho) ya no se pudo salvar, derivado a la negligencia por parte del hospital, porque requería las autorizaciones del palacio y no sé me dio el apoyo, por eso perdí la pierna derecha", dijo.

Subrayó que en estos momentos requiere recursos económicos para poder comprarse su medicamento y apoyar a sus hijos, mismos que tuvieron que dejar la escuela y ponerse a trabajar para apoyar económicamente a los gastos de su hogar; sus hijos tienen 14 y 16 años.

Aseguró que en su momento la atención médica no fue solventada del todo por parte del ayuntamiento zoquiteco, ya que cuando él salió del hospital el personal de la administración sostuvo un acercamiento con sus hijos y les recriminaron que no les hayan avisado que ya había salido del hospital y que no tenían ninguna hoja de alta por parte del nosocomio, por lo tanto ya no podían hacer nada, deslindandose así del problema. Sin embargo pidieron que ya no se moviera nada sobre este tema, ya que supuestamente él había dicho que el responsable había sido un carro particular, cuando no fue así.

Detalló que, entre sus necesidades a causa del accidente, le solicitaron una esponja para drenar la pierna, la cual tenía un costo de 80 mil pesos, pero el ayuntamiento que encabezó el ex alcalde Miguel Ángel Castelán Crivelli no lo autorizó y ya no lo quiso solventar.

También explicó que se requieren las pólizas de las aseguradoras Quálitas y Axxa, para poder hacer las reclamaciones en el pago de las indemnizaciones que le correspondan, independientemente, de eso ver la manera que el quede pensionado o haya una indemnización, porque fue en un accidente de trabajo y no le dieron una hoja que avalará lo anterior y esto ha dificultado, porque han pasado 10 meses y de acuerdo a la Ley Federal de Trabajo ya no se puede promover la pensión, por lo que se sigue insistiendo con el gobierno municipal actual que sea escuchado y se llegue a un acuerdo para que lo indemnicen o en su defecto le den la pensión correspondiente, para que cada quincena pueda recibir un pago.