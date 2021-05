IVM, indiferente ante violencia hacia la mujer; feministas piden 'transparencia'

Con un presupuesto de alrededor de 20 millones de pesos anuales, el Instituto Veracruzano de la Mujer es un elefante blanco que no atiende la problemática de violencia que hay ni los casos que se presentan, por lo que debería haber una rendición de cuentas para conocer en qué se aplican esos recursos, consideró la directora del colectivo feminista Cihuatlahtolli , María de la Cruz Jaimes García .

"El gobierno tiene un doble discurso, porque dice una cosa pero en la práctica hace otra y realmente no están apoyando a los refugios ni dan la atención a la problemática de las mujeres", apuntó.

Agregó que a pesar de que al no contar con ningún recurso decidieron cerrar el refugió de mujeres violentadas de Orizaba, no han podido hacerlo, porque las mujeres siguen acudiendo a pedir apoyo y las llevan a Xalapa, pero ahí no las reciben.

Jaimes García señaló que a la fecha se desconoce en qué aplica ese recurso el IVM, pues siempre les pregunta a las mujeres agredidas si tienen una red de apoyo y esto significa tener familiares, entonces cuando les dicen que sí hay una hermana en otro estado, por ejemplo, les dicen que se vayan allá, sin saber si quiera si las recibirán.

Comentó que contrario al IVM, el colectivo feminista tiene un trabajo real, porque atienden el problema de la violencia todos los días, mientras que el gobierno, lamentablemente, no asume la responsabilidad que le corresponde.

