¡No mentir, no robar¡, irrumpen informe de alcaldesa de Nanchital(+Video)

Al grito de "El pueblo unido jamás será vencido", así como el "pueblo manda y el pueblo quita", un grupo aproximado a los 30 ciudadanos, irrumpió con cartulinas y lonas en mano, en la sesión de Cabildo de Nanchital, donde se celebraba el primer informe de la alcaldesa de Nanchital, Esmeralda Mora Zamudio.

Los manifestantes marcharon por la calle Benito Juárez, la principal de esta ciudad, donde por momentos se pensó que su marcha sería bloqueada por policías municipales y elementos de Tránsito que formaron una valla humana, a fin de que no continuarán y pudieran llegar al parque principal donde se desarrollaría el primer informe de gobierno municipal.

Sin contratiempos, los ciudadanos lograron avanzar entre la valla humana, mientras coreaban los principios de Morena, el partido por el que llegó al poder Esmeralda Mora, "no mentir, no robar, no traicionar" y avanzaron hasta el parque donde se entonaba el Himno Nacional.

NANCHITECOS ALZARON LA VOZ

Ahí realizaron una pausa y junto a los presentes en el parque, también entonaron el himno, mientras sostenían lonas y cartulinas donde se podían leer frases como "La historia no se borra mural", "Playita 2,600,000 nos costo a los nanchitecos", "basta de denunciar ciudadanos por pensar diferente", entre otras.

Al iniciar la sesión de Cabildo para dar paso al informe de la presidenta municipal de Nanchital, los manifestantes lograron llegar frente al estrado, donde extendieron sus cartulinas y lonas, mientras los invitados especiales al informe, la mayoría sentados, gritaban a la presidenta municipal, "no estas sola", "no estas sola".

Esmeralda Mora vestida de blanco y con peinado de salón, permaneció de pie mientras se proyectaba un video.

Posteriormente, los manifestantes al grito de "El pueblo unido jamás será vencido", interrumpió el discurso de la alcaldesa, quien en tono nervioso daba la bienvenida a las manifestaciones y señaló que le dejaron un presunto daño patrimonial por 50 millones de pesos, chatarras en el parque vehicular, un socavón en la 4 carriles", entre otros.

GRITOS Y CAOS

Los gritos tanto de empleados municipales, invitados y manifestantes, provocaron por un momento caos auditivo, mientras los integrantes de la protesta gritaban "mentira", "mentira" y ella replicaba que en Nanchital se respeta la libertad de expresión, a lo que los integrantes de la protesta gritaba "traidora", "traidora".

Entre los gritos de gente a su favor y en contra, la alcaldesa de Nanchital intento dar su discurso y en un tono nervioso llamó a los integrantes del Cabildo, quienes durante algunos minutos la acompañaron en el estrado, mientras el secretario del Ayuntamiento, Antonio García, pedía respeto a la sesión de Cabildo y señaló que todas las manifestaciones eran bienvenidas, sobre todo aquellas que están en contra de los gobierno corruptos que le fallaron a Nanchital.

El mismo secretario indicó que se estaba violentando el orden público; en esos momentos ingresaron al sitio donde estaban los manifestantes varios policías municipales y los invitados al informe coreaban el nombre de la alcaldesa, "Esmeralda", Esmeralda".

Habían transcurrido más de 30 minutos y el zafarrancho seguía en el parque, por lo que el representante del Gobierno del Estado en el informe, Felipe Zuñiga González, inició un diálogo entre la alcaldesa y los manifestantes, quienes solicitaban que Esmeralda Mora los atendiera y los respetara.

Después de varios minutos y presuntamente tras acordar que dialogarían al terminar el informe, el grupo de manifestantes lanzó las cartulinas que portaban frente a la alcaldesa y se marcharon del parque, por lo que Mora Zamudio pudo continuar con su informe de gobierno.