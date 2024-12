IPE pagó pensiones y aguinaldos a más de 36 mil derechohabientes

La directora general del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) en Veracruz, Daniela Griego Ceballos, informó que ya se cumplió con los pagos de las nóminas correspondiente a diciembre y lo proporcional del aguinaldo.

Dio a conocer que desde el martes 17 de diciembre se hicieron los pagos a más de 36 mil pensionistas.

"La nómina correspondiente a diciembre y lo proporcional del aguinaldo a más de 36 mil pensionistas, ya esta nómina ascendió, junto con nómina a mil 793 millones de pesos y fueron dispersados el 17 sin ningún problema".

En años anteriores, los aguinaldos habían sido pagados los días 18 y 20 de diciembre, pero este 2024 se adelantó un día, dijo Griego Ceballos.

"Hemos recomendado mucho que guarden su dinero, porque es un mes largo, es un periodo largo, volvemos a pagar hasta finales de enero la pensión, va a pasar un mes para volver recibir el pago".

Además, exhortó a no hacer publicaciones de sus aguinaldos, cuidar esos detalles y también pidió que no hagan caso a las llamadas de gente que se hace pasar por personal del Instituto de Pensiones, pidiéndoles sus números de pensión, pues dijo que desde el IPE no se hacen este tipo de solicitudes.