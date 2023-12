IPE cancela 400 pensiones en Veracruz por falta de acreditación

La directora del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), Daniela Griego Ceballos, informó que que durante octubre y noviembre se anularon alrededor de 400 pensiones. Según explicó, estas cancelaciones ocurrieron debido a la falta de acreditación como beneficiarios por parte de estas personas.

Griego detalló que, para ser reconocido como beneficiario, se requiere un certificado de pensiones. Este documento sirve para demostrar la condición de beneficiario ante cualquier entidad, ya sea pública o privada.

En este contexto, cerca de 400 individuos no completaron este requisito, incluyendo a menores de edad que, en su mayoría, no lograron acreditar sus estudios. Sin embargo, la directora señaló que esta proporción es mínima.

"Cancelamos alrededor de 400 pensiones que ya después de que retuvimos nómina de octubre y noviembre ya no se presentaron. Hay gente fallecida o gente que ya perdió su derecho a la pensión porque ya no acreditó estudios, sobre todos los menores de edad, pero creemos que son los menos los que no acreditan", dijo la directora.

RESULTADOS PENDIENTES

Además, reconoció que algunos pensionados y jubilados fallecidos o aquellos que perdieron el derecho a la pensión por no acreditar estudios, aún podrían recuperarla. Sin embargo, mencionó que la cifra final se confirmará el próximo año.

Aquellas personas que puedan acreditar su situación aún tienen la oportunidad de presentar sus documentos en las instalaciones del IPE o comunicarse con la institución para regularizar su situación y recibir sus pensiones.

La directora enfatizó que aún están a tiempo para aquellos que no han pasado su revisión. También aseguró que, a pesar de que el personal de base finalice su labor hoy, ellos permanecerán para facilitar los pagos a quienes lo requieran.

Por último, se informó que se dispersarán alrededor de mil 600 millones de pesos a pensionados y jubilados veracruzanos el próximo 18 de diciembre. Destacó que el Consejo Directivo del IPE aprobó el pago correspondiente al mes de diciembre junto con 40 días de aguinaldo, a realizarse el próximo lunes.

"No vamos a poder pagar antes porque la parte del subsidio que nos da SEFIPLAN, ya platicamos con el secretario, seguro nos estarán transfiriendo el 15 o el 18 (de diciembre) muy temprano, espero que no haya ningún problema, antes de las 12 la mayoría de los pensionados tengan su aguinaldo y su pensión correspondiente a diciembre", concluyó Griego.