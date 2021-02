IP de Orizaba pide a Federación no depender del gas natural

Ante la escasez de gas natural que se está viviendo, el gerente general de Industrias y Reciclaje Mareco, Juan Carlos Sierra García, urgió a voltear a otras fuentes alternativas de energía.

Señaló que desde hace muchos años el país genera energía eléctrica utilizando gas natural, pero actualmente hay una escasez del gas, lo que ha provocado que no se disponga del fluido suficiente para abastecer el servicio nacional.

Indicó que esto evidencia la necesidad de apostar a otras fuentes de generación de energía que además sean más amigables con el entorno.

Explicó que en la planta de reciclaje se recibe un promedio de 400 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos.

Estos desechos, indicó, se clasifican y el 60 por ciento se va para una planta cementera que usa esos desechos en su producción de energía a través de la incineración.

El resto, añadió, se recicla en su mayoría y una parte también se destina a la generación de energía para la propia empresa.

Agregó que esto permite que no se usen recursos no renovables y además, al destruir la basura, se evita la emisión de toneladas de CO2 que se generan durante su descomposición cuando no hay un tratamiento adecuado.

Señaló que apostar al reciclaje de la basura contribuirá a combatir el calentamiento global.