Invitan a cuestionar a candidatos durante sus recorridos por Veracruz

El inicio de recorridos por parte de aspirantes a cargos de elección popular debe ser aprovechado por la población para hacerle llegar los reclamos por todo lo que no se ha cumplido.

Esto ya que, al menos en el caso de la Sierra de Zongolica hay muchas carencias en materia de educación y salud, indicó Liborio Panzo Sánchez, líder natural de la zona.

Señaló que actualmente faltan médicos, medicinas y material en las unidades de salud, mientras que en educación hacen falta muchos profesores en las escuelas.

Y aunque ahora hay universidades en la región de Zongolica, los jóvenes salen con su título y se tienen que regresar a trabajar al campo porque no hay empleos.

Indicó que es triste que la gente más necesitada, como la de la sierra, sea la que más padece esa situación, mientras que los políticos pasan a verlos cuando quieren el poder y les ofrecen cambios que finalmente sólo quedan en "una vil mentira".

Sin oportunidades

Señaló que cuando la gente tiene que acudir a las unidades de salud y hospitales se encuentran con que no hay médicos, y si hay no tienen medicamentos; o si necesitan atención entonces no hay material como jeringas, y mandan a los familiares a comprarlos.

Mencionó que en las escuelas hacen falta muchos profesores, pero hay muchos jóvenes que son docentes y no los contratan, entonces no se sabe qué es lo que está pasando o cómo se hacen las contrataciones.

Panzo Sánchez comentó que actualmente hay algunas universidades en la región de Zongolica y hay jóvenes que han egresado, pero con todo y su título se terminan yendo a otros lugares para cortar fruta o verdura porque no encuentran empleo y de nada les sirve haber estudiado.

"Los muchachos se van para Sinalona, Sonora, para diferentes lugares a cortar jitomate, berenjena, y ahí andan con sus títulos en el campo, cortando fruta o verduras ganando como un campesino", remarcó.

Llamó a la población a que no se dejen engañar, a que reclamen a quienes pasan a pedirles el voto y que no se dejen "endulzar el oído", así como a que no crean todo lo que les dicen de que todo está muy bien, porque quienes viven en la sierra saben que no es cierto.