Invita IMSS Orizaba a jornada de donación de sangre

Los requisitos son: tener de 18 a 54 años, llevar identificación oficial, tener un peso mayor a 50 kilogramos y medir más de 1.50 metros.

Además, ayuno de ocho horas y no padecer diabetes o hipertensión, no haber ingerido bebidas alcohólicas 72 horas antes de la cita, no haber padecido hepatitis y sin infecciones, como gripe, herpes o diarrea.

En caso de tener tatuajes, más de 1 año de realizados; no estar ingiriendo medicamentos para próstata, aspirinas o antibióticos; a las mujeres se les pide no estar embarazadas y no haber sido trasfundido el donador o su pareja en los últimos 12 meses.

El director de la unidad, Sandrino Lara Fernandez, informó que esta actividad se organiza en apoyo a quienes requieren una trasfusión de sangre y sus hemoderivados de pacientes oncológicos, hematológicos, neonatos, obstétricas y accidentados graves, entre otros.

Subrayó que las donaciones altruistas se han incrementado; sin embargo, falta mucho por hacer, de ahí la relevancia de este tipo de actos en que se reconoce a quienes actúan de forma voluntaria.

Es de mencionar que las donaciones se desarrollan bajo un estricto protocolo de seguridad e higiene para protección de las y los pacientes, así como del personal institucional.