Investigan presunta agresión contra enfermera en Nogales

El Ayuntamiento de Nogales se encuentra investigando una presunta agresión hacia una enfermera cuando caminaba sobre la calle 16 de Septiembre con avenida Juárez de la colonia Centro, confirmó el presidente municipal Guillermo Mejía Peralta.

"Estamos investigando esto, porque si alguien de Nogales le falta al respecto a cualquier ciudadano, pero más a los que atienden el servicio médico en ese momento, llámese intendentes, afanadores, enfermeras, enfermeros, médicos, va a haber mano dura por parte del ayuntamiento", afirmó.

En otro tema, debido a que familias del municipio "abusaron" al haberse quedado hasta con ocho despensas de gran tamaño que conformó el ayuntamiento con los alimentos de los comedores escolares, las cuales eran entregadas a familias vulnerables, a la fecha efectúan la entrega de estos apoyos de manera discreta y personalizada.

"No es algo no privado, no hay para todos, los alimentos dispuestos para los comedores escolares el DIF Estatal dio la orden de entregarlos a las familias más vulnerables; nosotros entregamos más de 200 apoyos, una despensa bastante fuerte.

"Tuvimos un problema con una familia, porque logramos confirmar que a esa familia le tocaron ocho despensas de ese tamaño y después todavía vinieron a solicitar el apoyo porque ya no tenían Gas LP".

Manifestó que durante esta contingencia no es válido caer en el abuso, ya que existen cerca de cinco mil familias en situación crítica tras haber perdido su empleo.

"Hay gente que sí lo necesita, que hasta les da mucha pena pedir o solicitar el apoyo, esa es a la gente que debemos apoyar porque se colapsó la economía; por eso hoy de manera discreta, sin sacar fotos, porque hay ayuntamientos que dan 50 despensas y publican que dieron mil, estamos entregando cinco mil despensas para las cinco mil familias".

La primera autoridad municipal señaló que todo se está manejando de manera transparente, lo cual habrán de publicar en el portal de transparencia del ayuntamiento una vez que culmine la emergencia sanitaria.

Asimismo dio a conocer que a las funerarias y taxistas del municipio el ayuntamiento los ha dotado de un kit para protección personal.