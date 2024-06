Investiga FGE supuesto suicidio en separos de Xico: Gobernador

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez afirmó que la Fiscalía General del Estado investiga si en los separos de Xico existen casos de abuso policial. Esto tras la muerte de una persona que se encontraba en dichas instalaciones.

El mandatario fue cuestionado sobre los señalamientos de familiares del joven Carlos Alberto Hernández Yoval, quien falleció a causa de un supuesto suicidio en los separos de la cárcel municipal de Xico.

Los deudos exigieron la intervención de las autoridades para que se esclarezca la muerte ya que, en dicha comandancia a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se registró otro presunto suicidio en 2023.

García Jiménez reiteró que su administración no repetirá las malas prácticas "de gobiernos anteriores" y aseguró que la Fiscalía ya investiga tales señalamientos.

"No ser cómplices y colaborar con las investigaciones totalmente de la Fiscalía General del Estado, esa es la manera de actuar.

"Los protocolos se instruyen, se capacita al personal y quien no lo hace y que por consecuencia tiene esto, nosotros no solapamos a nadie, tendrá que asumir las consecuencias quien así proceda.

"No hemos dado muestra de lo contrario, nosotros no somos como nuestros antecesores que nada les dicen y en cambio hubo situaciones muy complicadas y no vi que los cuestionaran".

El gobernador insistió en que no hay impunidad y se están atendiendo los señalamientos "sin miramientos". Además, añadió que la propia SSP puede proceder a través de Asuntos Internos sin necesidad de que exista una instrucción suya.

"La Fiscalía está investigado estos últimos hechos y ha dado muestras de que se aplica a fondo y se aclara la situación.

"Ya instruimos que asuntos internos no se espere a que yo intervenga o yo de la instrucción, la instrucción está dada, cualquier situación en que algún amigo, familiar, considere que algún elemento con pruebas o presuma que tiene pruebas de esos hechos (abuso policial), que inmediatamente el primero que entre a investigar sea asuntos internos".

Los familiares de Alberto Hernández Yoval agregaron que no han tenido conocimiento de los resultados de la necrocirugía, pues el Semefo les comunicó que ya los había enviado a la Fiscalía y la fiscal Telma Matilde Mora Galván no los ha atendido.

Veracruzano muerto en EU

En otro tema, García Jiménez señaló que la Secretaría de Gobierno está dando asesoría jurídica gratuita y seguimiento ante la versión de la muerte en Estados Unidos de un joven veracruzano.

Hay que señalar que recientemente la madre y la hermana de José Luis Rincón pidieron la intervención de autoridades tanto estatales como federales en materia de migración para repatriar el cuerpo del fallecido e investigar su muerte.

Aseguran que el joven, originario de Playa Vicente, fue presuntamente asesinado en Estados Unidos por un policía.

Lizbeth Rincón López, hermana de José, y su madre, Griselda López Martínez, indicaron que él se comunicó diciéndoles que lo estaban trasladando a un hospital ya que sentía un dolor fuerte.

Sin embargo, más tarde ese día les avisaron que había fallecido a causa de una bala por supuestamente haber forcejeado con un policía.