Integrantes del Setsuv marchan en Córdoba y Orizaba (+Video)

Empleados del Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Universidad Veracruzana (Setsuv) en la zona Córdoba-Orizaba salieron a las calles exigiendo un incremento del 20 por ciento a su salario,

De no existir un acuerdo, el próximo viernes 2 de febrero estaría estallando la huelga en la máxima casa de estudios.

"Nuestros coordinadores junto con nuestros compañeros delegados en este momento se encuentran en Xalapa con nuestro dirigente, no han llegado a ningún convenio con la Universidad Veracruzana; informa que no tiene dinero y no nos quieren hacer el aumento ni hacer modificaciones".

Puntualizaron que los agremiados al Setsuv no ganan lo mismo que los maestros, ya que se ha malinformado señalando que tienen salarios ostentosos; "están totalmente equivocados, nosotros somos personal administrativo, técnico y manual que le servimos a la Universidad Veracruzana".

También acusan a la UV de estar contratando a personal de confianza, lo que además de violar el contrato colectivo de trabajo "es desleal".

"Cómo es posible que la misma Universidad Veracruzana está contratando personal de confianza y tiene para pagar los sueldos y a nosotros no nos quiere hacer ningún aumento; por eso hoy se está cerrando desde las seis de la mañana diferentes dependencias en las cinco zonas.

"La Universidad Veracruzana no está dando nada directo al salario, solamente quiere quitar el segundo nivel que somos conserjes, la mayoría que estamos aquí somos conserjes y se está quitando ese nivel.

"Quieren subirlo al tercer nivel y dar un aumento no directo al salario, sino en prestaciones de 400 pesos y algo aproximadamente mensuales, de los cuales si nos ponemos a hacer cuentas no les beneficia a los otros niveles porque nosotros vamos por niveles y no sería mucha la diferencia".

Cabe señalar que más de 100 trabajadores en Orizaba marcharon de la plazoleta de la Iglesia de Los Dolores a la Vicerrectoría, a un costado de los arcos de Orizaba.

En el municipio de Córdoba, los trabajadores del Setsuv marcharon por el primer cuadro de la ciudad para después manifestarse en la explanada del parque 21 de Mayo.

"El porcentaje que nos están ofreciendo no alcanza, pedimos homologación, respecto al artículo 85 de la Ley Federal de Trabajo pero en este año.

"No nada más es salarial, sino también contractual y tampoco nos están ofreciendo ningún beneficio, en cuestión de las cláusulas que se tienen modificar más adelante", dijeron.

Coincidieron que de no llegar a un acuerdo será el viernes a las 12:00 horas cuando coloquen las banderas rojinegras, anunciando así la huelga.