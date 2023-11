Instituciones de búsqueda en Veracruz requieren más recursos y humanismo: Ruth Callejas

En Veracruz no sólo no se han atendido los reclamos de los Colectivos de Búsqueda de Personas Desaparecidas, sino que además se han incrementado los casos de gente desaparecida, advirtió la diputada local Ruth Callejas Roldán.

Dijo que la protesta de más de un día por parte de los colectivos, puso en evidencia que no se han logrado disminuir los índices de violencia en Veracruz ni las desapariciones.

Opinó que si a ella le desaparecieran a un hijo o a algún familiar, haría lo mismo que hicieron los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas durante dos días.

La diputada local mencionó que las instituciones que tienen que ver con el apoyo a las víctimas sí deben ser dotadas de más recursos económicos, pero también de humanismo.

"Porque se topan con que no están, con que no los atienden y con sus propios recursos –aunque hay partidas específicas- van y dejan todo, trabajo, familia, para seguir buscando a sus hijos, esposos, esposas, amigos y yo creo que como gobierno tiene la responsabilidad de escuchar y atender", agregó.

La legisladora preguntó en dónde están los recursos que se otorgan cuando se emiten las declaraciones de Alertas de Violencia de Género.

A GOBERNADOR DE VERACRUZ LO HAN MAL ASESORADO

Callejas Roldán consideró que al Gobernador lo han mal asesorado, lo cual se demuestra en las mismas conferencias de prensa que hace, ya que revictimiza a las personas y va contra la Ley de Víctimas.

Refirió que lamentablemente tiene compañeras docentes en los colectivos y por ello manifestó su solidaridad y pidió no ser ajenos al dolor de los demás.

"Tenemos que involucrarnos, atender a todas y a todos. Ya se va a acabar este gobierno y yo espero que cierren tan siquiera por única ocasión escuchando a todas las personas", expresó.