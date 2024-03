Inspector de la Secretaría del Trabajo es señalado de intento de feminicidio

Un inspector federal de la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad (STPS), fue denunciado por intento de feminicidio en contra de su pareja, Sthepanie López Tenorio, hechos ocurridos el pasado 25 de enero.

Tras realizarse la marcha del 8 de marzo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la madre de la joven hizo pública la denuncia, en contra de Pedro Arturo Hernández Prado, esto debido a diversas irregularidades de las que han sido víctimas, entre ellas la retención de su hijo de 10 años, quien se encuentra con el padre agresor.

En la publicación, la madre de Sthepanie , denunció que el 25 de enero, su hija fue golpeada con un martillo en diversas ocasiones por Hernández Prado, quien solo se detuvo cuando ella convulsionó y perdió el conocimiento.

"Tú Pedro me lastimaste a mi hija, al punto de casi matármela y fuiste lo bastante cobarde para hacerlo con un martillo y no poder ni siquiera tener el valor de enfrentar las consecutivas. Y encerrarla por días para que en la escuela de su hijo no vieran sus lesiones", manifestó.

Luego de ocurrido el hecho violento, comentó que el funcionario mantuvo a la joven incomunicada y encerrada en su casa hasta que ella logró huir, pero su hijo fue sustraído y ahora se encuentra bajo el resguardo de su padre.

La familia de Sthepanie hizo un llamado a la Fiscal General del Estado (FGE), investigar su caso y sobre todo poner bajo el resguardo de la madre al menor, debido a que temen sea agredido.

"Ella es mi hija Stephanie López Tenorio, una mujer inocente que se une a una larga lista de nombres de mujeres maltratadas y que se vuelve parte de los números y estadísticas del Gobierno del Estado de Veracruz y de la Fiscalía General del Estado de Veracruz", agregó.

La familia de Sthepanie indicó que temen por la seguridad de la joven, por lo que también hicieron un exhorto a que le otorguen seguridad a la joven y que el Gobierno del Estado no cobije a agresores.