"Es un poco como el asunto de los científicos o como el de los sacerdotes o ministros de culto, no por el hecho de ser personas de gran respeto no quiere decir que no cometan actos reprobables, por ejemplo, sacerdotes pederastas o ministros de cultos pederastas, también encontramos con científicos que para su nivel de conocimiento creemos que están más allá de los placeres humanos y no es así", señaló el ex diputado federal perredista.

"Se siente feo pero tiene razón el señor Presidente de denunciar a la UNAM y sobre todos con rectores como José Narro Robles. No podemos ocultar que hay grupos que dominan, son cacicazgos tanto de sindicatos como cacicazgos tanto en las facultades, hay posiciones de derecha, del neoliberalismo, y no solamente un sistema económico, es toda una ideología y así se ha filtrado, en realidad muchos caímos en la trampa que nos tendieron", expresó.

Arenzano Mendoza señaló que el capital dominante en el mundo es el financiero y sus "cañones o barcos de guerra" son el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio y el Banco Mundial, pues las conquistas de las naciones ya no son a base de armas, "eso ya no funciona".

Recordó que por ejemplo a los pensionados se les dijo que venía una catástrofe con las pensiones, como una forma de lavar el cerebro de la gente para aceptar con docilidad que se privatizaran.