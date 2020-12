Iniciativa de paridad en candidaturas podría ser perfeccionada: Marea Verde

Aunque la iniciativa para que quienes aspiren a cargos de representación popular e incluso a cargos en órganos electorales no tengan antecedentes de violencia es buena, representa un primer paso para lograr que en un futuro próximo esto sea obligatorio, consideró Luz María Reyes Huerta, integrante de la agrupación Marea Verde Altas Montañas.

"Aunque esa iniciativa es buena, todavía es perfectibles, pues es un escrito que deben firmar los aspirantes a cargos de elección popular", explicó.

Reyes Huerta señaló que se están buscando convenios con los diferentes poderes del estado para poder tener un registro y buscar a aquellos que falseen en esa firma donde establezcan no ser deudores alimentarios, no ser agresores sexuales y no ser violentadores familiares o de mujeres.

Reconoció que esta lucha es perfectible aún pero es una buena iniciativa para que como electores se les exija a los aspirantes a diferentes cargos de elección popular que muestren que han firmado esa carta donde acrediten al menos bajo protesta de decir la verdad, que no están en esos supuestos.

Recordó que esto no es una obligación todavía, sino algo voluntario, pero al menos es un principio para que los ciudadanos no tengan en esos cargos a delincuentes como ya se ha visto con diputados y presidentes municipales que no pagan pensiones alimenticias o violentan mujeres o son agresores sexuales.

Confió en que esto poco a poco se vaya perfeccionando y se logre ese registro nacional de agresores para buscar y evidenciar a esa gente y si cometieron un delito en Tijuana y es candidato en Yucatán se les pueda detectar.