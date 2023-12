"Iniciar o completar esquema de vacunación contras Infecciones Respiratorias Agudas": IMSS Veracruz

Con el objetivo de fortalecer la campaña de "Vacunación para la temporada invernal 2023-2024", la cual se lleva a cabo desde el 16 de octubre de 2023 hasta el 31 de marzo de 2024, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz Norte invita a evitar complicaciones causadas por Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), acudiendo a inmunizarse a las Unidades de Medicina Familiar (UMF) y puestos de vacunación.

"La vacunación en la temporada invernal ha demostrado ser una estrategia eficaz en prevención de Infecciones Respiratorias Agudas y sus complicaciones, disminuyendo síntomas graves y previniendo ausentismos laborales, hospitalizaciones e incluso muerte por neumonías",explicó el coordinador auxiliar médico en Salud Pública, doctor José Artemio Cruz López.

Agregó quela Representación continua invitando a la población menor de 5 años, adultos mayores, personal de salud, personas embarazadas y toda persona que cuente con enfermedades que comprometan su sistema inmunológico a que se apliquen sus vacunas correspondientes.

Cabe resaltar que las bajas temperaturas que sean presentado en todo el Estado de Veracruz, son un factor que favorece la presencia de las IRA asociadas ainfluenza, COVID-19y neumococo.

En ese sentido, Cruz López explicó que será aplicada la nueva vacuna tetravalente de virus de la Influenza inactivada correspondientes a las cepas: A/Victoria/2570/2019 (H1N1) pdm09; A/Darwin/9/2021 (H3N2); B/Austria/1359417/2021 (linaje B/Victoria) y B/Phuket/3073/2013 (linaje B/Yamagata).

Finalmente, el epidemiólogo invitó a la población en general, sea derechohabiente o no, a que acuda a los Módulos PrevenIMSS de cada una de sus Unidades Médicas del IMSS Veracruz Norte y módulos colocados en las principales áreas de afluencia en vía pública, así como a quienes tienen síntoma de enfermedades respiratorias a acudir al médico, seguir sus indicaciones y no automedicarse, además de utilizar cubrebocas, no saludar de mano o beso, taparse nariz y boca al toser o estornudar y realizar higiene de manos contante para evitar contagios.