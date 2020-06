Industria de la transformación , afectada también durante pandemia

Aunque la industria de la transformación no detuvo actividades totalmente durante la contingencia sanitaria, también se vio afectada al parar los comercios su venta al público, indicó Octavio Gracián Malpica, vicepresidente de la Canacintra en Orizaba.

"Evidentemente los que no pararon actividades son los que no están catalogados dentro de las industrias esenciales, que continuaron trabajando aunque no al ritmo acostumbrado por la desaceleración económica que se vive a nivel mundial", detalló.

Mencionó que la industria de la transformación es proveedora en un 90 por ciento de la industria de servicios, pero al parar éstos, se vio afectada la producción.

Recordó que la venta al público cayó, y esto frena la cadena productiva, por lo que los industriales han visto mermada su actividad.

Comentó que la caída en la cadena de proveeduría ha sido de 60 a 70 por ciento, por la falta de ventas en comercio e industria restaurantera.

Indicó que finalmente todos los sectores de la industria de la transformación son parte de una cadena productiva, de manera que la afectación que se da en parte de ella les repercute a todos.

Señaló que hace unos días tuvieron una reunión con el secretario de Turismo y a lo mejor alguien piensa que está fuera de orden, porque no se explica qué tiene que ver la industria con esta área, pero en realidad se dialogó sobre los mecanismos para reactivar la proveeduría de la industria del turismo.

El vicepresidente de la Canacintra en Orizaba fue entrevistado tras acudir a la reunión con el alcalde Igor Rojí y otros representantes de cámaras, que le plantearon algunas peticiones en esta extensión de la cuarenta, como por ejemplo que se permita a los ciudadanos ingresar y salir por los filtros sanitarios, ya que algunos lo limitaban.