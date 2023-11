Indígenas de Veracruz exigen sanción contra Margarita Corro

Este sábado, un grupo de indígenas de la sierra de Zongolica se congregó frente al Congreso del Estado de Veracruz en un acto de protesta. Ahí, sobre la calle Encanto, exigieron sanciones contra la expresidenta de la Mesa Directiva, Margarita Corro Mendoza, debido a supuestas actitudes discriminatorias hacia una mujer indígena.

El incidente desencadenó esta controversia a nivel nacional. A través de redes sociales, se viralizó un video en el que se observa a Margarita Corro Mendoza golpeando una mesa durante una discusión con pobladores de Tierra Blanca.

En la grabación, la legisladora morenista solicitó a los presentes que hablaran en español: "Si lo dices en español te entiendo, esa es la parte importante, yo respeto su lengua, pero no la hablo. Pero a mí aquí se me habla de frente y en español", expresó Corro Mendoza, quien después justificó que fue insultada como mujer por los ciudadanos.

PIDEN SANCIONES

Los manifestantes que se congregaron en el Congreso del Estado acusaron a Margarita Corro Mendoza de haber incurrido en actos de violencia y discriminación.

"La diputada Margarita Corro Mendoza sobajó a las personas indígenas, porque se avergüenza de sus lenguas originarias".

En una entrevista, una ciudadana hizo un llamado a la diputada para que no insulte a los ciudadanos indígenas ni a los habitantes de los pueblos originarios de Veracruz: "Le pido que no se avergüence, no estuve en esa reunión, pero me siento dañada, que no ofenda a nuestras raíces", añadió.