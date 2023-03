Falta de definición de límites territoriales afecta a planteles educativos

Debido a que el INEGI asegura que el Jardín de Niños Cri Crí ubicado en la Unidad Habitacional "El Trébol", pertenece al municipio de Ixtaczoquitlán, aún y cuando sus impuestos se erogan en Orizaba, ha impedido que el plantel educativo cuente con sus escrituras y con ello pueda acceder a una inversión municipal, estatal o federal para la mejora de la infraestructura escolar.

La directora del plantel, Itzel Guadalupe González Galindo, agregó que se comenzó a realizar el trámite de escrituración desde el 2019, pero el límite territorial el INEGI no está definido según lo que impide que se pueda avanzar.

"Mi trámite yo lo empecé en el 2019 y el último mensaje que tuve con el jurídico de Xalapa fue en 2021 todavía con Igor Roji (ex alcalde de Orizaba), ya me estaban mandando a la Notaría número 2 y hasta ahí se quedó atorado por la cuestion que les comento que hay un problema en cuanto a la legalización del espacio del terreno del Trébol y el Mirador ".

Admitió si ha recibido apoyo de parte del ayuntamiento de Orizaba en la medida de lo posible, pero aunque ha sido mucha la solicitud para un apoyo mayor, simplemente no se puede.

"Lo hemos hecho muchas veces pero nos dicen que no nos pueden apoyar precisamente porque no hay una escritura de la escuela y ese es un gran problema, tenemos que ver con legislatura porque al parecer El Trébol y El Mirador no termina de estar establecido entre si es de Orizaba o de Ixtaczoquitlán ".

Subrayó que actualmente les urge un domo ya que el cambio climático hoy en día afecta más la salud de los niños si son expuestos por largos periodos a los rayos del sol o en su defecto cuando se registran lluvias.

"Nosotros hemos tratado de plantar muchos árboles para tener mucha sombra pero definitivamente sí tenemos un evento el clima no tiene palabra de honor y de repente o hay mucho sol o de repente no llueve entonces no estarían por demás crear un espacio donde podrían tener sombra los pequeños".

Así mismo dijo que el plantel requiere de manera inmediata impermeabilización , ya que durante la temporada de lluvias pasadas se concluye una filtración importante en los salones de clases aunado a la necesidad de cambio de luminarias, de tal suerte que hacen un llamado a las autoridades correspondientes les permiten tener su escritura ya que el beneficio es para los 92 infantes que están cursando su educación preescolar y las generaciones subsecuentes.