Incendios en Veracruz han dejado afectaciones en más de 600 hectáreas

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, confirmó la extensión del daño causado por los incendios en el parque nacional Cañón de Río Blanco, alcanzando más de 600 hectáreas afectadas.

Durante su conferencia de prensa celebrada este martes, García Jiménez informó que, como medida preventiva, se solicitó la evacuación de cinco familias residentes en las áreas de Huiloapan y Maltrata, donde el fuego incluso alcanzó los patios de algunas viviendas.

El gobernador negó que se hayan registrado víctimas humanas o daños estructurales en las viviendas.

Explicó que, aunque el fuego llegó a los patios de las casas ubicadas en las laderas, no se reportaron heridos ni se produjo un daño directo a las viviendas en sí mismas.

"No ha habido ningún lesionado, no hay personas desplazadas. Solamente en cinco viviendas lo mejor fue que se retiraran de sus casas porque sus patios tenían presencia de fuego; no fueron afectadas sus casas, pero sus patios sí entonces lo mejor era que se retiraran".

REFUGIOS TEMPORALES

En cuanto a las medidas de apoyo, García Jiménez destacó que se han establecido dos refugios temporales para aquellos que necesiten asistencia, aunque hasta el momento no han sido utilizados.

En relación con las dimensiones del incendio, el gobernador informó que se han contabilizado aproximadamente 620 hectáreas dañadas, advirtiendo que esta cifra podría aumentar una vez que se haya contenido por completo el fuego y se realice una evaluación exhaustiva de los daños.

El mandatario precisó que el incendio en las localidades de Maltrata y Nogales ha devastado alrededor de 400 hectáreas, mientras que otras 220 hectáreas han sido afectadas en la zona Huiloapan-Maltrata.

Además, señaló que aún se está evaluando el alcance del incendio en Soledad Atzompa, por lo que se espera que la cifra total de hectáreas afectadas pueda variar una vez que se completen las evaluaciones pertinentes.