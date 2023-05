Incendios en Rafael Delgado y Nogales generan movilización policial

Dos incendios de pastizal registrados a causa de las altas temperaturas en los municipios de Rafael Delegado y Nogales, generaron una inmediata movilización de diferentes cuerpos de emergencia y rescate, además de policiales; por fortuna no se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas, únicamente la quema de pastos, arbustos y basura en una superficie de 4.5 hectáreas.

De acuerdo al reporte policial, el primer incendio fue reportado a los números de emergencia 911 alrededor de las 13:15 horas de este miércoles a la altura de los arcos de la localidad San José Jalapilla municipio de Rafael Delgado.

Tras el alertamiento, al lugar arribaron oficiales de la Policía Municipal, personal de Protección Civil y Bomberos Regionales Altas Montañas al mando del comandante Roberto Juárez Chimal, quienes de manera coordinada controlaron, sofocaron y liquidaron al cien por ciento el incendio que se encontraba fuera de control.

Las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas ni intoxicadas, únicamente la quema de arbustos menores y merquerón, huizache, llantas viejas plásticos y basura en una superficie de dos hectáreas.

Una vez controlada la emergencia, cuerpos de rescate se retiraron del lugar no sin antes exhortar a la ciudadanía a no arrojar colillas de cigarros encendidas ni mucho menos quemar basura para así evitar incendios posteriores.

El segundo incendio fue reportado alrededor de las 16:50 horas de este día 10 de Mayo, en el Libramiento de La Choza, municipio de Nogales, justo a un costado de la autopista 150D Puebla- Orizaba.

Al lugar, llegó personal de Protección Civil Municipal de Camerino Z. Mendoza y Nogales,Policía y Tránsito Municipal y Estatal, personal de Caminos y Puentes Federales, además de Bomberos Regionales Altas Montañas, quienes controlaron y sofocaron el incendio en una superficie aproximada de 2.5 hectáreas.

Mismas autoridades descartaron la presencia de personas lesionadas y/o intoxicadas, únicamente la quema de arbustos menores, merquerrón y huizaches.

Una vez controlada la emergencia, los diferentes cuerpos de rescate y policiales se retiraron del sitio, no sin antes exhortar a la ciudadanía a no quemar basura y a no tirar colillas de cigarros encendidas.