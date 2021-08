Consideró que es una medida muy atinada el que los niños regreses a clases, pues el aprovechamiento es mejor.

Mencionó que este día en los noticieros nacionales se daba cuenta de los conflictos hay que en otros estados porque los padres no quieren que se regrese a clases presenciales, lo cual es una incongruencia, porque se ve a las familias en las calles, restaurantes, cines, mercados y parques; "entonces no se puede sacar a los niños a otros lugares y decir que no quieren que regresen a las aulas".

Destacó que el aprendizaje no es el mismo cuando las clases son virtuales, por los que los padres de familia deben ser más responsables y llevar a sus hijos con todas las medidas preventivas.

"Nosotros nos comprometemos como Ayuntamiento de Orizaba a que, en caso de que haya un niño en el sistema escolar de Orizaba que presente temperatura, que presente algo, el ayuntamiento paga las pruebas de covid para que se determine si está enfermo o no", sostuvo.

El alcalde reconoció que la situación económica es difícil, por eso el ayuntamiento está dispuesto a apoyar en ese aspecto a los padres de familia, a través de la coordinación de Educación a cargo de Mario Arenas.

Agregó que en el regreso a clases todos se tienen que comprometer para que sea un proceso seguro.

Por su parte, la directora del plantel, Laura Pedroza, agradeció el apoyo del ayuntamiento a la primaria, ya que ahora cuentan con un domo que les permitirá que los alumnos puedan realizar actividades sin estar expuestos a las condiciones climáticas.

A su vez Gabriel Cervantes, padre de familia, dijo estar a favor de que su pequeña hija regrese a clases pues no ve mayor riesgo, ya que lo mismo se puede contagiar en la casa.

Luego de su visita a este plantel, el alcalde hizo un recorrido por otros de la ciudad, entre ellos la escuela primaria Manuel M Herrera, la cual ya inició clases de manera presencial manteniendo los protocolos de salud con los alumnos.